Трамп поделился впечатлениями от церемонии 100-летия окончания Первой мировой войны
Президент США Дональд Трамп остался очень доволен церемонией в Париже по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Об этом он написал в твиттере.
Трамп назвал церемонию прекрасной, а также поблагодарил лидера Франции Эммануэля Макрона.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон рассказал о чертах, которые объединяют его с американским коллегой Дональдом Трампом.
Ранее Макрон назвал Трампа «хорошим другом» и похлопал его по коленке.