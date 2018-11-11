Трамп поделился впечатлениями от церемонии 100-летия окончания Первой мировой войны

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Президент США Дональд Трамп остался очень доволен церемонией в Париже по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Об этом он написал в твиттере.

Трамп назвал церемонию прекрасной, а также поблагодарил лидера Франции Эммануэля Макрона.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон рассказал о чертах, которые объединяют его с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее Макрон назвал Трампа «хорошим другом» и похлопал его по коленке.