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Польша подсчитала, сколько ей принесло членство в Евросоюзе

Польша получила из бюджета ЕС €161 млрд за 20 лет членства в блоке

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Alik Keplicz/AP

Финансовые вливания из Евросоюза за два десятилетия членства обошлись объединенной Европе в €161,6 млрд, подсчитали в польском минфине. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, Польша оказалась крупнейшим получателем трансфертов из бюджета ЕС, забрав 13,3% всех выплат.

Основная часть средств (65%) пошла на развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры в рамках «Политики сплоченности». Еще 30,2% финансирования республика получила по линии Общей сельскохозяйственной политики ЕС.

После проведения судебной реформы в начале 2023 года Польше разблокировали крупнейший за все время членства транш из средств Национального плана восстановления. Около €6,2 млрд уже перечислены в республику.

За Польшей в рейтинге основных реципиентов евросредств следуют Италия, Испания и Франция с долей примерно по 12% каждая. Таким образом, на четыре страны пришлось около половины всех трансфертов из бюджета ЕС за 20 лет.

До этого стало известно, сколько всего средств ЕС выделил на помощь Украине.

Ранее ОАЭ и Украина договорились о стимулировании двусторонней торговли.

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