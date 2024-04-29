На Украине поврежден объект инфраструктуры

Министерство энергетики Украины сообщило, что на востоке страны поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что оборудование на объекте получило повреждения, в результате чего произошло отключение линии электропередачи.

При этом украинская национальная компания «Укрэнерго» сообщила, что в энергосистеме страны в отдельные часы фиксируется дефицит, поскольку электростанции в связи с повреждениями не могут производить достаточно электричества для покрытия потребностей потребителей.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о сохранении в энергосистеме страны значительного дефицита мощности и выразил сомнения, что ущерб удастся восстановить в ближайшие месяцы.

Как сообщал RT, 22 апреля Украина запрашивала аварийную помощь из энергосистем Польши, Словакии и Румынии.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы РФ практически полностью уничтожили тепловую систему электроснабжения Украины.

16 апреля «Укрэнерго» сообщала о том, что на Украине 435 населенных пунктов отрезаны от энергоснабжения в результате ударов со стороны армии России и из-за неблагоприятных погодных условий. Только в одной Харьковской области без света остаются 200 тысяч человек, в регионе применяются почасовые графики отключений электричества.

Ранее Одесса оказалась частично обесточена.