Источник раскрыл причину затруднения общения Трампа и Путина в Париже

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не смогли пообщаться в ходе рабочего завтрака в Париже, так как оказались напротив друг друга за столом, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Действительно, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить», — сказал источник в российской делегации.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа в Париже.

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