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Экс-тренер сборной России оценил степень вины Овечкина в вылете «Вашингтона»

Плющев заявил, что в вылете «Кэпиталз» из плей-офф НХЛ виноват не только Овечкин

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Seth Wenig/AP

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился размышлениями о степени вины российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в вылете команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на стадии четвертьфинальной серии Восточной конференции. Его слова приводит Metaratings.

«Да, Овечкин взял на себя вину за вылет «Вашингтона», но не думаю, что вина лежит только на нем. Никто не застрахован от сухих серий, даже Александр, учитывая, что против ярких хоккеистов играют с удвоенным вниманием», — заявил Плющев.

«Вашингтон» разгромно проиграл серию «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Овечкин не смог отметиться ни одним результативным действием за четыре матча, что стало новым личным антирекордом для российского нападающего. Ранее самый слабый результат хоккеиста в плей-офф НХЛ был зафиксирован в сезоне 2012/13, когда он набрал всего два очка (одна заброшенная шайба и одна результативная передача) в семи матчах. В тот раз «Вашингтон» также проиграл «Рейнджерс» и завершил выступление после первого раунда со счетом 3-4.

Ранее Овечкин взял на себя вину за вылет «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.

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