Presse: подозреваемый в шпионаже австрийский военный дал признательные показания

Подозреваемый в шпионаже в пользу России австрийский полковник дал признательные показания. Об этом сообщает австрийская Die Presse со ссылкой на министерство обороны.

По словам военного, он получил за передачу секретных сведений российской стороне €300 тыс. Как отмечает издание, полковник долгое время работал в центральном аппарате австрийского оборонного министерства и мог быть в курсе переговоров в ведомстве и отношений в руководящем составе.

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Также отмечается, что полковник якобы вел шпионскую деятельность в течение 20 лет.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров обсудил с австрийской коллегой Карин Кнайсль ситуацию вокруг «шпиона».