Абэ намерен предложить Путину ускорить переговоры по Курилам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по Курилам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

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В этой декларации Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

Абэ намерен подтвердить приверженность Японии положению Совместной декларации о том, что Хабомаи и Шикотан могут быть переданы Японии после заключения мирного договора. Предложение Абэ будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается.