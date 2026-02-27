Размер шрифта
62-летнюю Лизу Ринну опоили наркотиком на премьере сериала: «Я не шучу»

Актриса Лиза Рианна заявила, что ей подмешали наркотики на премьере сериала
Image Press Agency/Global Look Press

Актриса Лиза Ринна рассказала, что отравилась фентанилом на вечеринке по случаю премьеры четвертого сезона шоу «Предатели», которая состоялась 8 января в клубе The Abbey в Западном Голливуде. Об этом она сообщила в эфире программы «Доброе утро, Нью-Йорк».

По словам Ринны, муж Гарри Хэмлин помог ей покинуть вечеринку. После мероприятия в анализах актрисы обнаружили высокий уровень фентанила, амфетаминов и других запрещенных веществ.

«Я не шучу. У меня обнаружили фентанил, высокий уровень амфетаминов и еще кое‑что. Но я не могу много об этом говорить, потому что мы все еще разбираемся с ситуацией. Информация утекла, и сейчас моя команда занимается этим», — сказала она.

После обращения команды актрисы руководство заведения The Abbey провело внутреннее расследование. Они просмотрели все записи с камер видеонаблюдения за нужный период и опросили дежурный персонал.

«Мы не обнаружили никаких доказательств того, что в напиток что‑то подмешивали, или подозрительного поведения в отношении нее», — сказали представители площадки.

Сейчас актриса снимается в четвертом сезоне шоу «Предатели». Она также знаменита благодаря ролям в сериалах «Дни нашей жизни» и «Мелроуз-Плейс», а также участию в реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» и «Танцы со звездами».

Ранее сообщалось, что премьера фильма «Крик 7» превратилась в акцию протеста.

 
