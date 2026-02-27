Британке грозит до 14 лет тюрьмы в Гонконге после заявления об изнасиловании

Complex: британке грозит 14 лет тюрьмы за заявление об изнасиловании в Гонконге

Британке грозит до 14 лет тюрьмы в Гонконге после сообщения о предполагаемом изнасиловании, пишет Complex.

Как пишут СМИ, Изабель Роуз обратилась в полицию Гонконга с заявлением об изнасиловании после встречи с мужчиной, с которым ранее познакомилась во время путешествия по Азии. Мужчина был задержан, однако не отказался признавать себя виновным, и впоследствии ему не были предъявлены обвинения.

Позднее сама Роуз оказалась фигуранткой уголовного дела: ей предъявили обвинения в шантаже и воспрепятствовании правосудию. Подсудимая не признает вину. Прокуроры утверждают, что она требовала от мужчины £5 тыс., а затем £100 тыс. Изабель заявила в суде, что речь шла о компенсации, изначально предложенной после предполагаемого нападения, и отвергла обвинения в угрозах или попытках вымогательства.

Дело рассматривается судьей без участия присяжных, оглашение вердикта назначено на 3 марта 2026 года. В случае признания виновной женщине может грозить до 14 лет тюрьмы.

Роуз находится в Гонконге под залогом: ей запрещено покидать регион и работать. В британском консульстве подтвердили, что оказывают гражданке консульскую помощь, не раскрывая деталей дела.

