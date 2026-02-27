Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Зеленский допустил установление мира на Украине до промежуточных выборов в США

Зеленский увидел окно возможностей для мира с Россией до выборов в конгресс США
Thilo Schmuelgen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит окно возможностей для достижения мира с Россией до промежуточных выборов в США. Его слова приводит Sky News.

Он в очередной раз заявил, что у Вашингтона есть ресурсы, чтобы завершить конфликт, однако он отказывается давить на Москву. Глава государства также выразил уверенность, что существует окно между сегодняшним днем и выборами в конгресс США в ноябре для урегулирования противостояния.

«Теперь я считаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я на самом деле думаю о следующем годе... это зависит от этих месяцев – будем ли мы иметь возможность завершить войну до осени. До выборов – важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей; сейчас это окно открыто», – сказал Зеленский.

До этого спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что соглашение об урегулировании конфликта не будет заключено, пока Украина не поверит, что сможет жить в мире. По его словам, для этого потребуются «жесткие протоколы безопасности» со стороны США и Европы. Работа над этим ведется, заверил представитель Дональда Трампа.

Ранее в США назвали выход с Донбасса наименее плохим вариантом для «проигрывающей» Украины.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!