Зеленский увидел окно возможностей для мира с Россией до выборов в конгресс США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит окно возможностей для достижения мира с Россией до промежуточных выборов в США. Его слова приводит Sky News.

Он в очередной раз заявил, что у Вашингтона есть ресурсы, чтобы завершить конфликт, однако он отказывается давить на Москву. Глава государства также выразил уверенность, что существует окно между сегодняшним днем и выборами в конгресс США в ноябре для урегулирования противостояния.

«Теперь я считаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я на самом деле думаю о следующем годе... это зависит от этих месяцев – будем ли мы иметь возможность завершить войну до осени. До выборов – важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей; сейчас это окно открыто», – сказал Зеленский.

До этого спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что соглашение об урегулировании конфликта не будет заключено, пока Украина не поверит, что сможет жить в мире. По его словам, для этого потребуются «жесткие протоколы безопасности» со стороны США и Европы. Работа над этим ведется, заверил представитель Дональда Трампа.

Ранее в США назвали выход с Донбасса наименее плохим вариантом для «проигрывающей» Украины.