На Месси напали болельщики

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси стал жертвой нападения фанатов эквадорского «Индепендьенте дель Валье».

Во время товарищеского матча между клубами на поле прорвались болельщики южноамериканской команды, двое из которых сначала сделали селфи с аргентинцем, после чего двое других повалили на газон 38-летнего Месси. Сотрудники охраны оперативно задержали фанатов и начали уводить их с поля, в этот момент на газон выскочили еще несколько человек, направившихся в сторону футболиста. Их остановила служба безопасности стадиона.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

Ранее сборная России объявила имя нового соперника.