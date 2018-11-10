Трампа оскорбило предложение Макрона создать общеевропейскую армию

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать общеевропейскую армию для защиты от США, России и Китая.

Трамп в твиттере назвал подобное предложение оскорбительным.

Он также посоветовал Европе «заплатить свою справедливую долю в НАТО».

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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию», в том числе по вопросам кибербезопасности.

По его словам, Европа должна защищать себя сама, без помощи США.