ЕС ожидает от Киева установления заказчиков нападения с кислотой на чиновницу

Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что Евросоюз ожидает от властей Украины установления заказчиков нападения на украинскую чиновницу Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киеву необходимо приложить усилия, чтобы «пролить свет» на это преступление.

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Он также добавил, что данное нападение является «ужасным и неприемлемым».

Ранее сообщалось, что США требуют наказать виновных в смерти Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой в Херсоне.