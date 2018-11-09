Трамп «обвинил» Россию в медленном подсчете голосов

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере отметил, что голоса в двух американских штатах после промежуточных выборов до сих пор не подсчитаны, и с сарказмом предложил обвинить в этом Россию.

Он также предложил потребовать от президента России Владимира Путина «немедленных извинений».

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«То есть они сейчас еще только считают голоса в Джорджии и Флориде — а выборы были во вторник? А давайте-ка обвиним во всем Россию и потребуем от президента Путина немедленных извинений!», — написал Трамп.

Промежуточные выборы в США состоялись во вторник, 6 ноября. Американцы выбирали представителей конгресса, сената, а также губернаторов штатов.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Трамп не оправдал ожидания основной части своего электората.