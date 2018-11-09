В Белграде рассказали о подготовке визита Путина в Сербию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/473/12005473/RIAN_5653864.HR-pic905-895x505-87534.jpg">

Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич после встречи с российским вице-премьером Юрием Борисовым заявил, что стороны работали над двумя целями — подготовкой визита в Сербию президента России Владимира Путина и заседания межправительственного комитета в Сербии, передает РИА «Новости».

По его словам, визит российского лидера в Сербию ожидается в январе следующего года. Также он подтвердил, что заседание российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится в первой половине 2019 года.

Реклама

«У нас было две цели. Первая — это подготовка визита в Сербию президента Путина, который ожидается в январе следующего года. Вторая цель — заседание межправительственного комитета здесь, в Сербии, которое состоится после этого визита — в первой половине следующего года», — сказал Дачич.

Ранее президент Сербии заявил, что рассчитывает на визит Путина.