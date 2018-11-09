WSJ сравнила убийство саудовского журналиста с отравлением Скрипаля

Нападение на бывшего двойного агента и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи объединяет то, что в обоих инцидентах злоумышленники сделали мало для того, чтобы скрыть свою причастность, а дерзкие выходки сразу же привлекли внимание мировой общественности к Москве и Эр-Рияду, пишет в колонке для The Wall Street Journal Гэри Шмитт.

Автор пишет, что поступавшая после каждого из нападений информация указывала на то, что беспорядок был вызван плохой организацией и планированием. Как еще можно объяснить попадание российских агентов, которых в Британии считают причастными к отравлению Скрипаля, на объективы хорошо известной британской системы камер видеонаблюдения, или их неумелое прикрытие, возмущается автор.

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Колумнист полагает, что саудовские и российские власти могли спланировать подобные заговоры для устрашения инакомыслящих. При этом вина за чувство безнаказанности лежит непосредственно на Западе, говорится в материале. Со стороны США, Великобритании и их союзников в последние годы не было решительной реакции на подобные инциденты, даже если они происходили на их собственной территории, пишет WSJ. Запад до сих пор не оставляет привычки реагировать на это либо молчанием, либо легким запугиванием.

Можно лишь пожелать, чтобы западные правительства ставили принципы выше политических факторов, которые диктуют им необходимость отношений с такими странами, заключает Шмитт.

Россия отрицает причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.