Глава МИД Австрии отменила поездку в Россию из-за шпионского скандала
Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что бывший полковник вооруженных сил страны подозревается в шпионаже в пользу России, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию.
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Курц подчеркнул, что этот случай «не улучшит отношения» с Россией.
Ранее сообщалось, что экс-полковник ВС Австрии задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.