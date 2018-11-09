Глава МИД Австрии отменила поездку в Россию из-за шпионского скандала

Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что бывший полковник вооруженных сил страны подозревается в шпионаже в пользу России, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию.

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Курц подчеркнул, что этот случай «не улучшит отношения» с Россией.

Ранее сообщалось, что экс-полковник ВС Австрии задержан по подозрению в шпионаже в пользу России.