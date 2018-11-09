Депутат Рады заявил, что украинцев «держат за дурачков»

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Депутат Верховной рады Александр Вилкул заявил в эфире телеканала «112 Украина», что украинские власти манипулируют сознанием жителей страны.

По мнению Вилкула, отставка генерального прокурора Украины Юрия Луценко была ненастоящей: ранее сообщалось, что он подал соответствующее прошение, однако его впоследствии отказались принимать в Раде. По словам депутата, украинцев «держали за дурачков», когда Луценко отказали в увольнении.

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«Люди дорогие, будьте умнее — вас дурят. Никто ни в какие отставки не собирается — это просто пиар ради пиара», — обратился Вилкул к украинцам.

Ранее Вилкул заявлял, что разрешение отключать газ за долги является «лицензией на убийство».