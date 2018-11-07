NYT: Эрдоган отстаивает дело Хашукджи, но попирает турецких журналистов и противников

Несмотря на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично поддерживает разбирательство в отношении убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, внутри страны он менее благосклонно относится к турецким журналистам и своим противникам, пишет The New York Times.

Для Эрдогана дело Хашукджи выходит за рамки журналистской свободы или нарушения прав человека, отмечает газета. Использование Эрдоганом данного инцидента во имя справедливости оставило многочисленные противоречия в стране, где десятки тысяч граждан пострадали от репрессий турецких властей после попытки переворота в 2016 году, говорится в материале.

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При этом тактика турецкого лидера против саудитов во многом схожа с той, которую он использует против своих «политических врагов»: утечки от властных источников «дружественным новостным агентствам», на которые он потом ссылается для того, чтобы атаковать своих противников, пишет NYT.

Это метод запугивания и подавления инакомыслия является основным в арсенале Эрдогана, отмечает американская газета. Так, в частности, те же турецкие государственные СМИ, которые были полезны в продвижении дела Хашукджи, публиковали негативные публикации против многих из турецких узников, добавляет газета. Помимо этого, Эрдоган зачастую атакует либералов, левых и всех, кто связан с Западом, а к задержанным он относился как к личным врагам, поясняет издание.

Критиковавший власти саудовского королевства Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание со ссылкой на слова его близких заявило об исчезновении журналиста, который не выходил на связь после посещения здания посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. После того, как СМИ привлекли внимание к данному инциденту, турецкие власти начали расследование. По данным турецкой стороны, Джамаль Хашукджи был убит в Стамбуле в здании саудовского консульства. Позже саудовские власти признали убийство Хашукджи в здании посольства королевства.