Песков не видит радужных перспектив по нормализации отношений России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что радужных перспектив по нормализации отношений России и США на горизонте не наблюдается, передает РИА «Новости».

По его словам, между странами много проблем, которые надо обсуждать, сами они не рассосутся.

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«Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, скажем так, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается. Но это не значит, что мы не стремимся к диалогу, не хотим диалог, ибо перед нами все-таки стоит много проблем, которые требуют нашего российско-американского общения. Это проблемы стабильности и контроля за вооружениями. Без разговора эти проблемы сами не рассосутся», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не вмешивается в электоральные процессы иностранных государств.