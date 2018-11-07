Трамп признал поражение в палате представителей

Президент США Дональд Трамп признал поражение республиканцев в палате представителей конгресса США.

Поздним вечером (по Вашингтону) он позвонил лидеру в прошлом меньшинства в палате Нэнси Пелоси и поздравил ее с победой. Об этом в своем твиттере написал сообщил начальник ее штаба Дрю Хаммил.

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Кроме того, он добавил, что Трамп призвал Пелоси к соблюдению принципа двухпартийности.

Ранее сообщалось, что демократы получат 238 мест в палате представителей.