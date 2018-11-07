В США закрылись участки для голосования еще в 16 штатах

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В 16 штатах США завершилось голосование на промежуточных выборах, передает телеканал CNN.

Отмечается, что избирательные участки закрыты в Алабаме, Коннектикуте, Делавэре, Флориде, Иллинойсе, Мэне, Мэриленде, Массачусетсе, Миссисипи, Миссури, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшире, Оклахоме, Пенсильвании, Род-Айленде и Теннесси.

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Также часть избирательных участков завершила работу в Канзасе, Мичигане и Техасе.

Ранее сообщалось, что в восьми штатах завершилось голосование на выборах.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.