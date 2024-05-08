Эксперт исключил рост тарифов в Китае

Логист управляющий партнер российского ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов исключил рост тарифов в Китае из-за специфики его рынка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вариации о том, что завтра какая-то компания, будь то China Rail, будь то мелкий какой-нибудь экспедитор в Урумчи, вдруг поднял тарифы на 500-800 долларов, исключены самим фактом существования рынка», — подчеркнул Безбородов.

По словам эксперта, проверить изменение цен можно на шанхайской фрахтовой бирже, обратив внимание на спотовые ставки.

«По долгосрочным ставкам, естественно, никаких изменений также не происходило», — подчеркнул он.

При этом отмечается, что в Китае существует не менее 50 пунктов отправления во всех 25 провинциях, за исключением Китая, а также множество операторов, что позволяет найти и наиболее выгодный вариант доставки.

Кроме того, логист напомнил, что китайские власти нередко предоставляют субсидии представителям некоторых категорий экспортных и импортных товаров, что иногда приводит к локальным повышениям или понижениям тарифа.

«О том, что субсидия так или иначе не будет действовать, известно чаще всего за полгода. И к этому процессу готовятся, его нивелируют. Мало того, в силу определенных обстоятельств и антикоррупционной борьбы внутри Китая, подчищаются все документы. И, по сути, к моменту отключения субсидии, тариф остается, по сути, прежним», — пояснил эксперт.

Заявление Безбородова стало опровержением новости Infotrans о росте тарифов на грузоперевозки в РФ и Белоруссию в Китае. Соощалось, что цены выросли в среднем на $500-800. Тариф зависит от станции отправления.

Рост цен связали с сокращением количества свободных контейнеров в КНР, а также большими пробками на границе, пишет издание.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.