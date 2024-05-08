Названа дата вступления в силу договора КНР и Сербии о свободной торговле

Соглашение о режиме свободной торговли между КНР и Сербией начнет действовать с 1 июля 2024 года. Об этом рассказал китайский лидер Си Цзиньпин, передает ТАСС.

В среду, 8 мая, глава государства провел совместную пресс-конференцию с сербским президентом Александаром Вучичем. Общаясь с журналистами, он прокомментировал развитие торговых отношений между Пекином и Белградом.

«Благодаря совместным усилиям двух сторон китайско-сербское соглашение о свободной торговле официально вступит в силу 1 июля этого года», — рассказал Си Цзиньпин.

Также председатель КНР заявил, что китайская сторона поддерживает Сербию в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности. В частности, речь идет о проблеме Косово.

В ночь на 8 мая Си Цзиньпин прибыл в Белград с рабочим визитом. Как рассказали в китайском министерстве иностранных дел, глава государства прилетел в Сербию впервые за последние восемь лет. При этом в аэропорту председателя КНР в торжественной обстановке встретил сам Александар Вучич.

Ранее Си Цзиньпин напомнил западным странам об ударах по посольству КНР в Сербии в 1999 году.