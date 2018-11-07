Источник рассказал о визите Медведева в Приморский край

Премьер-министр России Дмитрий Медведев может в ближайшее время отправиться с визитом в Приморский край. Об этом «Газете.Ru» рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников, визит Медведева может произойти либо до, либо после его поездки на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 15-17 ноября в Папуа-Новой-Гвинее.

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В декабре в Приморье состоятся губернаторские выборы. Временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко, по информации «Газеты.Ru», является близким Медведву. Эксперты считают, что его поездка может означать поддержку врио.

Подробнее об этом читайте в материале «Газеты.Ru».