Путин обсудил с Совбезом санкции США против Ирана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности санкции США против Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Путин также обсудил с Совбезом вопросы подготовки к саммиту ОДКБ.

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Он также добавил, что на встрече был «акцентирован» незаконный характер введения санкций США в отношении Ирана.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции США против Ирана являются абсолютно нелегитимными.