Песков назвал причины плачевной ситуации с минскими соглашениями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал плачевной ситуацию с минскими соглашениями и назвал причиной такого положения нежелание украинской стороны их соблюдать, передает РИА «Новости».

«Понимаете, со стороны Украины говорить о противоречиях минским договорённостям не вполне корректно. Я не думаю, что это возможно, потому что, собственно, вот та ситуация — плачевная ситуация с реализацией минского пакета — как раз и спровоцирована нежеланием Киева выполнять минские договоренности, которые вряд ли могут как-то трактоваться, которые весьма однозначно зафиксированы на бумаге и под которыми, собственно, стоит в том числе и подпись президента (Украины Петра) Порошенко», — сказал Песков.

По его словам, неоднократные террористические акты в отношении руководителей самопровозглашенных республик Донбасса также осложнили ситуацию.