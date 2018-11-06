Песков отреагировал на слова Лукашенко о военной базе России в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о российских военных базах на территории страны, передает РИА «Новости».

Песков уточнил, что не знает контекст этого высказывания и не хочет гадать на кофейной гуще.

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«Я оставлю без комментариев абсолютно эту фразу. Вы знаете, что у нас Союзное государство, вы знаете, что мы являемся членами ОДКБ и других объединений совместных, и ЕврАзЭС, поэтому Белоруссия — наш теснейший партнер и в плане торгово-экономического взаимодействия, и в плане вопросов безопасности, это стратегическая линия», — сказал Песков.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании российской военной базы на территории Белоруссии.