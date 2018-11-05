В МИД Израиля заявили о желании Нетаньяху встретиться с Путиным в Париже

Заместитель гендиректора Департамента Евразии израильского МИДа Алекс Бен-Цви заявил, что премьер страны Биньямин Нетаньяху хочет встретиться в российским президентом Владимиром Путиным 11 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бен-Цви, в настоящий момент возможность встречи лидеров в Париже прорабатывается.

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«Они (Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху. — Газета.Ru) 100% встретятся и будут разговаривать, но будет ли это за столом или как-то еще, пока неясно», — сказал Бен-Цви.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что российский лидер и израильский премьер Биньямин Нетаньяху могут «перекинуться парой фраз» в Париже.