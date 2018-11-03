Турция попросила Россию освободить заключенных крымских татар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара передала России список заключенных крымских татар и попросила об их освобождении, сообщает РИА «Новости».

Об этом Эрдоган рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

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Он отметил, что Турция уже просила о помиловании двух братьев в 2017 году, и их освободили. Как сообщил Эрдоган, сейчас в их распоряжение попал расширенный список, и они сразу же направили его российской стороне.

«Мы будем следить за этим процессом и, надеюсь, он будет успешным», — сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Порошенко надеется на помощь Турции в восстановлении инфраструктуры Донбасса.