Путина пригласили посетить Кубу

Новый кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил президента России Владимира Путина посетить Кубу в 2019 году, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Визит, который вы нанесли на Кубу четыре года назад, стал важной вехой и новым шагом в развитии двусторонних отношений. Учитывая большое значение вашего визита, мы хотели бы пригласить вас, чтобы в 2019 году, когда исполнится пять лет с этого момента, вы вновь нанесли визит на Кубу», — сказал Диас-Канель.

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Диас-Канель Бермудес сменил Рауля Кастро на посту главы государства в апреле 2018 года.

Подробности о визите нового лидера Кубы в Москву читайте в материале «Газеты.Ru».

Путин посещал Кубу трижды – в 2000, 2008 и 2014 годах.

В 2017 году году после 30-летнего перерыва на базе Гаванского университета открыт центр изучения русского языка. Ожидается, что российские специалисты помогут кубинским реставраторам восстановить золотое покрытие купола Гаванского капитолия.