Трамп подтвердил рассмотрение Науэрт на место постпреда США в ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация «очень серьезно рассматривает» кандидатуру нынешнего официального представителя Госдепа Хизер Науэрт на должность постпреда Соединенных Штатов в ООН. Слова президента передает Reuters.

Ранее стало известно, что Науэрт предложили занять место постоянного представителя США в ООН. Отставку нынешнего постпреда Никки Хейли Трамп принял 9 октября.

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»Она [Науэрт] превосходна. Она была с нами очень долгое время. Она очень долго нас поддерживала», — объяснил свое решение Трамп.

Также он отметил, что решение о должности нового постпреда США в ООН «вероятно» будет принято на следующей неделе.