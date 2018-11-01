Болтон перечислил участников «тиранической тройки»

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа «тиранической тройкой», передает Fox News.

Как отмечается, Болтон использовав при этом не перевод, а транслитерацию русского слова «тройка» ('troika of tyranny'), заявив, что Соединенные Штаты не потерпят присутствия в одном полушарии с ними «диктаторов и деспотов».

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«Тройка тирании, этот треугольник террора, простирающийся от Гаваны до Каракаса и Манагуа, является причиной множества человеческих страданий, импульсом для колоссальной региональной нестабильности и истоком грязной колыбели коммунизма в Западном полушарии», — сказал Болтон.

Советник американского президента также анонсировал принятие новых мер в отношении социалистических стран, пообещав, что они вскоре «ощутят всю тяжесть крепкого санкционного режима Америки».

Ранее Болтон сообщил, что президент США Дональд Трамп утвердил новые санкции против Венесуэлы.