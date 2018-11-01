Меркель поприветствовала военных в Киеве на украинском языке

Канцлер Германии Ангела Меркель, находясь с фоициалдьным визитом в Киеве, поприветствовала почетный караул на украинском языке, передает РИА «Новости».

''Приветствую, воины!'' — обратилась Меркель к военным по-украински. На что военнослужащие, приветствуя канцлера ФРГ, ответили: «Героям слава!».

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Ранее сообщалось, что Меркель заявила о несоответствии минским договоренностям выборов в ДНР и ЛНР.

«Слава Украине — Героям слава!» — лозунг запрещенной в России экстремисткой организации «Украинская повстанческая армия» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России).