Украинский чиновник выступил с картой с российским Крымом

Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте («Укртрансбезопасность») Михаил Ноняк подкрепил свое выступление в офисе European Business Assotiation (ЕВА) картой, на которой Крым обозначен как часть территории России. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Отмечается, что круглый стол в EBA был посвящен вопросу отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержкам на украино-польской границе. На фотографии, которую опубликовало агентство, Ноняк показывает во время выступления карту, на которой Крым обозначен красным цветом — тем же, что и территория России.

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В «Украинских новостях» подчеркнули, что никто из присутствовавших в зале не отреагировал на этот инцидент.

Ранее польские СМИ публиковали карту с российским Крымом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.