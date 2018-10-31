В МИД Британии оценили намерение Трампа подорвать мировой порядок

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что президент США Дональд Трамп не пытается нарушить сложившийся мировой порядок, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что Британия намерена поддерживать инициативы американского лидера, в частности по реформам ВТО и НАТО.

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«Я считаю, что президент Трамп не пытается нарушить мировой порядок. Он пытается сражаться за него более жестким способом, чем его предшественники», — пояснил Хант.

При этом министр подчеркнул, что Лондон намерен проводить самостоятельную внешнюю политику, в частности, в вопросе отношений с Ираном.

«Но мы всегда демонстрировали нашей внешней политикой, что в вопросах иранской ядерной сделки у нас есть разногласия с американцами. И мы не боимся об этом сказать», — добавил Хант.

Глава британского МИДа отметил, что дестабилизировать мировой порядок якобы стремится Россия, и при этом Москва «не намерена останавливаться».

Ранее Трамп заявил о возможном выходе США из ВТО, если организация не станет лучше относиться к Соединенным Штатам.