Додон объявит 2019-ый годом России в Молдавии

Молдавский президент Игорь Додон заявил, что 2019 год будет объявлен годом России в Молдавии, а 2020 год — годом Молдавии в России. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Глава Молдавии отметил, что данное решение было принято в ходе встречи со своим коллегой из России Владимиром Путиным.

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«В рамках обсуждения вопросов в сфере гуманитарного сотрудничества достигли договоренности объявить 2019 год годом Молдовы в России, а 2020 — годом России в Молдове и разработать план совместных мероприятий», — написал Додон.

Президент Молдавии подчеркнул, что большинство граждан страны поддерживают курс на сохранение исторически сложившихся дружественных отношений с Россией и укрепление стратегического партнерства.

Ранее Додон заявлял, что его страна не будет «дружить с Западом против России».