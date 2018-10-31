Лукашенко выразил надежду на улучшение отношений между Белоруссией и США

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил надежду на улучшение отношений с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лукашенко, белорусская сторона стремится проводить предсказуемую и открытую политику.

«Произошли серьезные подвижки в наших отношениях [с США], но я не назвал бы их кардинальными изменениями, которых требует время в этом регионе», — сказал Лукашенко.

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Он добавил, что Белоруссия может стать «надежным, честным и искренним» партнером. Глава государства подчеркнул, что Минск заинтересован в хороших отношениях с Вашингтоном. Он также выразил надежду на то, что визит помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла приведет к выходу из нынешнего состояния белорусско-американских отношений.

Ранее Лукашенко заявил, что столкновения интересов крупных держав является основной угрозой миру. Он добавил, что «китайцы вышли в лидеры по многим направлениям», а США «естественно, не хотят терять лидирующее положение и свой монополизм в мире».