Лавров рассказал о формах «мощнейшего давления» на Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на российскую сторону оказывается «мощнейшее давление». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, это давление имеет разные формы, в том числе введение экономических санкций, наращивание военной активности около российских границ и информационная компания антироссийской направленности.

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«В ряде государств усиливаются нападки на русский язык и российское образование», — сказал Лавров.

Он добавил, что реакцией на эти действия стало сплочение россиян.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что в американском обществе на текущий момент нет запроса на русофобию, однако антироссийские настроения «навязываются» американцам сверху.