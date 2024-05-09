По Белгородской области ведется обстрел

Жителей Белгородской области предупредили об обстрелах региона. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по области.

По данным системы оповещения ведомства о ракетной, авиационной опасности и обстрелов, обстрел ведется по Краснояружскому району и селу Вязово.

Позднее в мэрии Белгорода заявили, что обстреливают село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа, в результате чего были повреждены шесть частных домов.

Кроме того, в результате атаки со стороны ВСУ повреждения получила линия электропередачи. В настоящее время специалисты устраняют последствия обстрела. Также осуществляется подворовой обход территории.

В ночь на 9 мая Белгород и Белгородский район подверглись атаке с воздуха со стороны украинской армии. Были зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные здания и автомобили. Пострадали восемь человек, включая одного ребенка, заявил губернатор.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.