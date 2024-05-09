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В Дагестане произошло возгорание в школе

В городе Дербенте произошел пожар в здании школы

В городе Дербенте в Республике Дагестан произошел пожар в здании средней общеобразовательной школы. Об этом сообщает локальный Telegram-канал «Мой Дербент».

«Школу №14 охватил пожар», — гласит подпись к публикации.

Согласно предварительным данным, возгорание возникло в средней школе №14, расположенной по адресу: ул. Хизроева, дом 1.

По информации из открытых источников, образовательное учреждение находится в микрорайоне Карьер.

Иной дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводится.

В январе в Москве загорелась пристройка к школе в Милютинском переулке неподалеку от Польского католического храма святых апостолов Петра и Павла. Учащиеся были оперативно выведены из полыхающего здания.

До этого в Башкирии более 500 человек эвакуировали из школы из-за взрыва плафона освещения.

Ранее первоклассник устроил пожар в школе в Набережных Челнах.

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