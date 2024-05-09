В Кремле рассказали о высоком уровне экономического партнерства с Ереваном

Россия и Армения демонстрируют высокий уровень экономического сотрудничества. Об этом РИА Новости рассказал исполняющий обязанности вице-премьера РФ Алексей Оверчук.

По данным Оверчука, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил $7,3 млрд.

«У нас очень хорошие экономические отношения с Арменией», — сказал он.

Накануне Алексей Оверчук отметил успешное экономическое сотрудничество на фоне саммита Евразийского экономического союза.

«Объем нашей торговли продолжает расти очень высокими темпами, поэтому с экономическим сотрудничеством у нас здесь все нормально», – сказал Оверчук журналистам по итогам юбилейного саммита ЕАЭС.

В свою очередь представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия приветствует встречу глав МИД Азербайджана и Армении, запланированную на 10 мая в Алма-Ате.

В конце апреля Белоруссия и Россия договорились об очередном транше для импортозамещения.

Ранее в Кремле рассказали о проблемах в отношениях России и Армении.