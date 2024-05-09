Номер Наташи Королевой вырезали на ТВ

Номер певицы Наташи Королевой не показали по телевидению. Об этом сообщает mk.ru.

Королева выступила в Кремле с песней, написанной Игорем Николаевым. Ее номер стоял после Григория Лепса. Однако, как отмечает издание, композицию Королевой вырезали из телевизионной версии. Причина неизвестна. Сама артистка не прокомментировала эту ситуацию.

В социальных сетях Королева поздравила поклонников с Днем Победы. Она рассказала о своем деде Архипе Порывай, которого не стало в 1944 году на фронте.

«Спасибо деду за Победу!» — поделилась певица.

3 февраля стало известно, что Наташа Королева уехала в США, чтобы отпраздновать день рождения матери Людмилы Порывай. Родительница артистки проживает в Майами.

12 февраля Порывай исполнилось 78 лет. По словам окружения Королевой, раньше родительница звезды сама приезжала в Россию, но сейчас не может из-за проблем с прямыми рейсами.

19 февраля Королева сообщила, что вернулась в Россию и намерена продолжить свою концертную деятельность.

В августе 2022 года Людмила Порывай спровоцировала скандал на концерте украинской певицы Ирины Билык в США. Она вышла на сцену с флагом Украины и выкрикнула украинский лозунг.

Ранее солистка группы «Чи-Ли» пожаловалась на выгорание из-за славы.