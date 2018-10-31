США выделили $40 млн на борьбу с российской, иранской и китайской пропагандой

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино сообщил о том, что США выделили $40 млн на деятельность Центра глобального взаимодействия по противодействию дезинформации и пропаганде, распространяемой зарубежными странами. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

«Это финансирование будет поддерживать различные усилия по противодействию российской, иранской и китайской дезинформации и пропаганде, направленной на зарубежную аудиторию», — сказал Палладино.

По его словам, сотрудники центра должны будут применять технологии раннего предупреждения дезинформации из-за границы, анализировать наиболее подверженной влиянию пропаганды аудитории, развивать партнерские отношения с ведущими организациями в соцсетях с целью создания соответствующего контента.