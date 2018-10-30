Спецпрокурор по российскому делу сообщил ФБР о заговоре против себя

Спецпрокурор по российскому делу Роберт Мюллер направил в ФБР информацию о том, что его оппоненты предлагали женщинам деньги, чтобы они лжесвидетельствовали против него, передает CNBC.

Представитель аппарата спецпрокурора Питер Карр заявил, что информация о том, что женщинам предлагали деньги за лжесвидетельство против Мюллера, была направлена в ФБР для дальнейшего расследования.

Ранее СМИ сообщали, что «российское дело» подошло к критической фазе за неделю до выборов в США.