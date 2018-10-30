Трамп заявил о готовности снова сразиться с Клинтон на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов был бы поучаствовать в выборах вместе со своей соперницей в президентской гонке 2016 года экс-госсекретарем Хиллари Клинтон. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, ему нравятся все, кто заявлял о своем намерении баллотироваться в президенты в 2020 году. Отвечая на комментарии Клинтон о том, что она хотела бы снова поучаствовать в выборах, он ответил, что тоже принял бы участие.

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«Она тоже мне нравятся. Они все мне нравятся. Я не вижу никого, с кем мне не понравилось бы соревноваться [на выборах]. И это могло бы произойти, но я не вижу этого прямо сейчас», — рассказал американский президент.

Ранее Клинтон ответила на вопрос о повторном участии в президентских выборах.