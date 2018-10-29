МИД отреагировал на выступление Болтона в Армении
МИД России прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сделанное в ходе его визита в Ереван. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По мнению ведомства, Болтон потребовал от Армении отказаться от традиционной дружбы с Россией.
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В МИД также отметили, что Болтон «не забыл порекламировать» американское оружие в ходе визита в Ереван.
Ранее сообщалось, что в Армении открестились от покупки американского оружия.