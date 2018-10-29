В Нью-Йорке сторонники импичмента президента надули «трампо-пупса»

Stevie Young/Twitter.com

В Нью-Йорке сторонники импичмента президента страны Дональда Трампа надули воздушный шар в виде «малыша Трампа», передает РИА «Новости».

Как отмечается, надувная фигура главы государства появилась в Нижнем Манхеттене на берегу реки Гудзон. Таким образом активисты движения «Народ», выступающие за уход Трампа, попытались привлечь внимание.

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Уточняется, что рядом с ними расположились сторонники Трампа.

Ранее сообщалось, что гигантский «малыш Трамп» прилетел на концерт Pearl Jam.