Рейтинг партийного блока Ангелы Меркель упал до нового антирекорда

Рейтинг блока политических партий ХДС/ХСС в Германии, который возглавляет канцлер страны Ангела Меркель, опустился до нового антирекорда. Об этом сообщает Bild.

Так, согласно исследованию, политический блок Меркель поддерживают 24% опрошенных (падение 1 п.п. за неделю). В то же время рейтинг «Зеленых» вырос на 1 п.п. — до 20%.

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Следом за ними идет партия «Альтернатива для Германии» (16%, рост на 1 п.п.).

Двумя неделями ранее уровень поддержки блока Меркель составлял 26%.