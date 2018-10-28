Турция, Франция, Россия и ФРГ призвали ООН увеличить помощь Сирии
Лидеры Турции, Франции, России и Германии призвали ООН увеличить объем помощи Сирии, передает РИА «Новости».
Об этом сообщается в коммюнике по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле.
«(Лидеры стран) подчеркнули необходимость обеспечения быстрого, безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций на всю территорию Сирии», — говорится в документе.
Реклама
Как отмечается, стороны призвали международное сообщество увеличить помощь САР.
Ранее сообщалось, что Турция, Франция, Россия и Германия подтвердили приверженность суверенитету Сирии.